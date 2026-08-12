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Quinze corps ont été repêchés dans un lac zimbabwéen où un ferry a chaviré
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 10:53
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Quinze corps ont été repêchés dans un lac au Zimbabwe où un ferry transportant des passagers a chaviré mardi, et au moins 27 personnes, dont de jeunes enfants, sont toujours portées disparues, a déclaré un responsable local au journal The Herald.

La police a indiqué mardi qu'un bateau transportant 90 passagers et cinq membres d'équipage avait chaviré sur le lac Kariba, sans toutefois préciser le nombre de victimes ni le nombre de personnes secourues.

Le radiodiffuseur Zimbabwe Broadcasting Corporation a cité un responsable local affirmant que 114 billets avaient été vendus pour la traversée, ce qui laisse supposer que davantage d'individus se trouvaient à bord.

Mercredi, le porte-parole de la police n'a pas répondu aux appels téléphoniques de Reuters sollicitant ses commentaires.

(Rédigé par Chris Takudzwa Muronzi ; Version française Rihab Latrache ; édité par Benoit Van Overstraeten)

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