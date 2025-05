information fournie par So Foot • 05/05/2025 à 18:45

Qui pour remplacer Jules Koundé ?

Sorti blessé à la mi-temps du match aller, Jules Koundé ne pourra pas aider le FC Barcelone à se qualifier en finale de la Ligue des champions ce mardi face à l'Inter. Qui pour remplacer le meilleur latéral droit du monde ?

→ Héctor Fort

Avec la blessure de Jules Koundé, il est donc désormais le seul arrière droit de métier au sein de l’effectif barcelonais. Titulaire ce samedi lors de la victoire des Blaugranas à Valladolid (1-2), le pur produit de la Masia a signé une prestation réussie. Mais à 18 ans, et avec seulement 26 matchs chez les professionnels (comment faire plus quand le numéro était sur une série de 104 match consécutifs jusqu’en avril dernier ?), il est peut-être encore un peu tendre pour que Hansi Flick lui fasse confiance à l’occasion d’une demi-finale retour de Ligue des champions. À l’extérieur, qui plus est. L’aligner d’entrée serait un véritable pari, mais qui pourrait s’avérer gagnant s’il se révèle être fait du même bois que Lamine Yamal ou Pau Cubarsí.

→ Ronald Araújo

Blessé à l’ischio toute la première partie de saison, Ronald Araújo regagne peu à peu sa place en défense. Pas titulaire mercredi dernier contre l’Inter, le défenseur uruguayen était rentré à la mi-temps à la place de Gerard Martín alors que la défense catalane était en difficulté face aux attaques nerazzurri . Grand et puissant, il reste encore assez rapide pour dépanner dans le couloir droit, même si son manque d’explosivité pourrait le faire souffrir. En même temps, compliqué de remplacer le meilleur joueur du monde à ce poste.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com