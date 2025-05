Qui êtes-vous, les French Gunners ?

Ils sont nés en France, mais leur club favori se situe à Londres. Depuis le début des années 2000, ceux que l’on connaît sous le nom de French Gunners sont nombreux dans l’Hexagone à vivre leur passion pour Arsenal à distance.

« Arsenaaaal, Arsenaaaal, Arsenaaaal » peut-on entendre retenir à quelques minutes du coup d’envoi de la demi-finale de Ligue des champions entre les Gunners et le PSG, mardi dernier. Nous ne sommes pas à l’Emirates Stadium ni dans un pub londonien, mais au The Lions , un bar situé au 153 rue du Chevaleret, dans le 13 e arrondissement de la capitale française. Ce soir-là, ils sont un peu moins de 300 frenchies rassemblés pour soutenir leur équipe, Arsenal, dans la ville de leur rival du soir, le PSG. Une belle ironie, mais pas une surprise : on parle peut-être ici du plus français des clubs anglais.

The Lion est devenu un lieu de rassemblement à Paris, comme il peut en exister d’autres. « J’ avais racheté un bar rue Montmartre qui appartenait à un Anglais. Quand il était plus jeune il jouait à l’académie d’Arsenal , replace Jean-Pierre Berthau, patron de l’établissement et fan de… Liverpool. Il s’était blessé donc il n’a pas pu faire carrière, et avait ensuite acheté ce bar à Paris. Il avait fédéré une association de supporters d’Arsenal, donc quand j’ai racheté le bar j’ai continué sur sa lancée. Et quand j’ai vendu en 2013 et acheté dans la foulée ici, j’ai continué la tradition et tous les supporters m’ont suivi ! »…

Tous propos recueillis par QT

Par Quentin Toneatti, à Paris pour SOFOOT.com