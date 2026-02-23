En Corée du Nord, le parti réélit Kim à l'unanimité et salue ses prouesses nucléaires

Photo du 22 février 2026 diffusée par l'agence officielle nord-coréenne KCNA, montrant le dirigeant Kim Jong Un lors du congrès du parti au pouvoir, à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

Le Parti des travailleurs de Corée du Nord a réélu à l'unanimité Kim Jong Un au poste suprême de secrétaire général, en saluant le renforcement "radical" de l'armement nucléaire du pays sous sa direction, ont rapporté lundi les médias officiels.

La décision de reconduire M. Kim à la tête du parti qui dirige le pays communiste depuis les années 1940 a été prise dimanche "conformément à la volonté inébranlable et au désir unanime de tous les délégués" réunis en congrès, a écrit l'agence d'Etat KCNA. Les hauts gradés de l'armée lui ont fait à cette occasion un "serment de loyauté", a-t-elle ajouté.

Sous la direction de M. Kim, "la dissuasion militaire du pays, dont l'axe central repose sur ses forces nucléaires, a été radicalement renforcée", a assuré l'agence.

Kim Jong Un "a dirigé avec énergie les efforts visant à transformer l'Armée populaire de Corée (...) en une armée d'élite et puissante", ajoute un communiqué du parti.

Lundi, le président chinois Xi Jinping, dont le pays est l'allié historique de Pyongyang, a félicité M. Kim, 42 ans, pour sa réélection et promis de travailler avec lui pour "écrire un nouveau chapitre de l'amitié Chine-Corée du Nord".

Le congrès, qui se tient en principe tous les cinq ans, a démarré le 19 février et doit se poursuivre pour une durée indéterminée. Il s'agit du plus important événement politique en Corée du Nord, destiné à renforcer l'autorité du régime. Il sert souvent de tribune pour annoncer des changements de politique, ou des remaniements au sein des dirigeants du pays reclus.

Cette photo, prise le 18 février 2026 et diffusée le 19 février 2026 par l’agence officielle nord-coréenne KCNA montre une cérémonie dévoilabt un nouveau système de lancement multiple de roquettes de 600 mm à Pyongyang. ( KCNA VIA KNS / STR )

Kim Jong Un avait précédemment annoncé que le congrès dévoilerait la prochaine phase du programme d'armes nucléaires du pays. Cela n'a pas encore été le cas, même si les médias d'Etat ont publié des photos de rangées de véhicules dotés d'imposants lance-missiles exposés à Pyongyang.

Dans son discours d'ouverture jeudi, le dirigeant avait aussi promis d'améliorer le niveau de vie de ses compatriotes, dans une allusion aux difficultés économiques et aux pénuries alimentaires qui frappent de façon chronique son pays.

- "Discipline" -

Depuis des décennies, le pouvoir nord-coréen donne la priorité au développement des capacités militaires au détriment des autres secteurs. Le coûteux programme nucléaire nord-coréen, caractérisé par six essais atomiques entre 2006 et 2017 et par la mise au point de missiles balistiques intercontinentaux, est considéré par le régime comme une assurance-vie face aux velléités d'invasion prêtées aux Etats-Unis et à ses alliés sud-coréen et japonais.

Le pays est par ailleurs économiquement étranglé par les sanctions internationales infligées en raison de ses programmes d'armes atomiques et de missiles interdits.

Lors du dernier congrès du parti en 2021, Kim Jong Un avait reconnu, dans un aveu extrêmement rare, que des erreurs avaient été commises dans "presque tous les domaines" du développement économique.

Photo du 20 février 2026 diffusée par l'agence officielle nord-coréenne KCNA, montrant le congrès du parti au pouvoir à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

Les médias d’Etat ont rapporté lundi que le parti avait également voté dimanche la révision de ses propres règles en vue de "consolider de manière qualitative les rangs du Parti" et de garantir "l'impartialité dans l'application de la discipline du Parti".

C'est la neuvième fois seulement que le Parti des travailleurs se réunit en congrès depuis le début du règne de la famille Kim sur le pays. Ces congrès avaient été abandonnés sous le père de Kim, Kim Jong Il, mais ils ont été relancés à son arrivée au pouvoir en 2016.

Kim Jong Un, s'est employé depuis son arrivée au sommet en 2012 à renforcer le culte autour de sa personne. Le congrès lui a offert une nouvelle occasion de démontrer son emprise absolue sur le pouvoir.

Lors de ce congrès, le rôle donné à sa fille adolescente, Ju Ae, qui apparaît comme son héritière potentielle et pourrait obtenir un titre officiel, est particulièrement scruté.