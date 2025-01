Qui est le meilleur buteur de cette première phase de Ligue des champions ?

Top !

Je suis le co-meilleur buteur de la Ligue des champions . J’ai fait mes premiers pas au Stade lavallois avant d’atterrir à Lille, où l’on me prête rapidement à Auxerre. J’ai deux nationalités : une française et l’autre dans un pays coincé entre Freetown et Bamako. Je me suis révélé entre l’Allemagne et la France. J’ai marqué 9 buts en huit matchs et délivré deux passes décisives. J’ai gagné le trophée d’homme du match ce mercredi soir avec un doublé… Je suis, je suis, je suis……

MJ pour SOFOOT.com