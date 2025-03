Quels sont les noms de chats les plus donnés en 2024 ?

(Crédits: Unsplash - Paul Hanaoka)

Chaque année, une lettre est mise à l'honneur pour orienter les choix des propriétaires. En 2024, ce sont les lettres V, W, X, Y ou Z qui ont inspiré les noms des animaux de compagnie. Si certains prénoms classiques continuent de séduire, d'autres témoignent d'une créativité plus marquée.

En 2024, les propriétaires de chats ont redoublé d'imagination pour nommer leurs compagnons. Que ce soit pour un chat de race ou un chat de gouttière, les prénoms attribués reflètent des tendances variées : des choix intemporels, des inspirations issues de la pop culture ou encore des prénoms originaux .

LOOF : top 10 des noms 2024

Le Livre Officiel des Origines Félines (LOOF), organisme officiel chargé de la gestion du registre des chats de race en France, a été mandaté par le ministère de l'Agriculture depuis le 4 novembre 1996. Ce registre garantit la traçabilité et l'authenticité des lignées félines. Seuls les chats nés en France et inscrits au LOOF peuvent légalement prétendre à l'appellation « chat de race ».

Comme pour les chiens , le LOOF applique un système de lettrage annuel pour faciliter l'identification des chats de race. En 2024, c'est au tour des lettres V, W, X, Y et Z de guider les propriétaires dans le choix des noms pour leurs félins. Contrairement au système appliqué aux chiens, où une seule lettre est mise à l'honneur chaque année, le LOOF autorise une plus grande flexibilité en conservant plusieurs lettres sur plusieurs années.

Cette tradition permet de classer et d'identifier plus facilement les chats de race tout en offrant une source d'inspiration plus originale. Parmi les noms les plus donnés en 2024, on retrouve des classiques intemporels mais aussi des prénoms plus audacieux, souvent influencés par des tendances culturelles ou des personnages populaires.

Les noms de chats les plus donnés en 2024

Pour les femelles Pour les mâles Venus Willow Vanille Yoda Xena Zeus Zelda Yoshi Vaïna Voltaire Zoe Zephyr Violette Woody Wendy Volt Willow Venom Yumi Winnie

Ce classement témoigne de l'influence de la mythologie sur le choix des prénoms, avec des noms comme Zeus et Vénus, ou de la pop culture, avec des références marquantes telles que Yoda , le maître Jedi emblématique de Star Wars , et Zelda , l'héroïne légendaire de la célèbre franchise de jeux vidéo.

ICAD : top 10 des noms 2024

Dans le classement de l'I-CAD, le fichier national qui recense les chiens , chats , et furets identifiés par tatouage ou puce électronique en France, les propriétaires de chats semblent nettement moins enclins à suivre la règle de la lettre initiale de l'année pour choisir le prénom de leur animal.

Le nom le plus donné l'an dernier ne commence pas par une des lettres du combo 2024 ( V, W, X, Y ou Z) mais par N. C'est Nala, personnage de petite lionne du Roi Lion , qui conserve en effet la tête du classement en 2024 (avec 7687 chats identifiés). Si Nala maintient sa première place depuis 2023, Simba regagne une place au classement en un an, alors que Minette continue de reculer, avec une septième place (après avoir été sur le podium entre 2017 et 2022).

Les noms de chats les plus donnés en 2024

Pour les femelles Pour les mâles Nala Simba Vanille Tigrou Venus Willow Minette Ulysse Luna Plume

Ce classement de 2024 est marqué par l'influence de la pop culture. Par exemple, Simba, le roi des félins, directement inspiré du célèbre personnage du Roi Lion , reste un choix incontournable. Autre exemple, Tigrou, un nom parfait pour les chats joueurs et énergiques, tiré du personnage joyeux et bondissant de Winnie l'Ourson.

