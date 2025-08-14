Quels autres trophées à gagner pour le PSG ?

Le Paris Saint-Germain s'est offert un nouveau titre cmercredi soir en renversant Tottenham en Supercoupe d'Europe (2-2, 4-3 TAB) après l'échec en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0). Alors qu'un sextuplé historique reste possible, quels sont les trophées auxquels pourraient encore prétendre les protégés de Luis Enrique ?

La saison 2024-2025 restera comme une année sainte du côté du Paris Saint-Germain après avoir ajouté la Supercoupe d’Europe à son palmarès dans un match fou face à Tottenham (2-2, 4-4 TAB), les Parisiens restent encore en course pour boucler un sextuplé qui serait historique. En effet, le 17 décembre prochain les protégés de Luis Enrique disputeront une nouvelle finale à l’occasion de la Coupe Intercontinentale dont le lieu et l’adversaire n’ont pas encore été déterminés. Mais à quels autres titres peut encore prétendre le PSG dans des temps plus ou moins lointains ?

→ La Coupe du monde des clubs, prochain objectif

Défaits en finale par Chelsea (3-0) après un parcours presque parfait, les Parisiens auront quatre ans pour se préparer à la prochaine édition. Si le lieu n’a pas encore été décidé, le Qatar souhaiterait accueillir la compétition en 2029, le PSG jouerait alors (presque) à domicile et n’aura pas d’excuses pour ne pas se venger de cette déroute survenue au Metlife Stadium de New York. Tout comme pour la Supercoupe d’Europe, le PSG pourra ainsi être à jamais le premier club français titré dans la compétition.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com