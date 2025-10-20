Quelles seront les conditions de détention de l'ancien président Nicolas Sarkozy ?

par Juliette Jabkhiro et Layli Foroudi

L'ancien président Nicolas Sarkozy sera incarcéré mardi à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation à cinq ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2007.

L'ex-chef de l'Etat, qui a toujours clamé son innocence dans ce dossier, a fait appel de sa condamnation.

Voici les principaux éléments concernant les conditions de sa détention :

SEUL DANS SA CELLULE

Construite en 1867 dans la rue de la Santé, dans le 14e arrondissement de la capitale, la prison de la Santé est la dernière prison intra-muros de Paris. Elle a hébergé de nombreux détenus notoires, tels qu'Alfred Dreyfus, Maurice Papon, Jacques Mesrine ou encore le poète Guillaume Apollinaire. Des responsables politiques comme Patrick Balkany ou Claude Guéant - deux proches de Nicolas Sarkozy - y ont aussi séjourné.

Comme de nombreux autres établissements pénitentiaires en France, il est surpeuplé. Au 1er septembre, il comptait 1.237 détenus pour une capacité de 657, selon les données du ministère de la Justice.

Mais Nicolas Sarkozy ne devrait pas en souffrir : afin de garantir sa sécurité, l'ex-chef de l'Etat sera seul dans sa cellule.

On ignore s'il sera placé à l'isolement ou dans le quartier réservé aux "personnes vulnérables", surnommé "quartier VIP". Le ministère de la Justice et l'administration de la prison Paris-La Santé n'ont pas répondu à des questions à ce sujet.

Nicolas Sarkozy disposera d'une cellule comprise entre neuf et 12 mètres carrés comprenant un téléphone fixe et un accès à une télévision, moyennant une participation de 14 euros par mois.

Depuis la vaste rénovation de la prison de la Santé entre 2014 et 2019, toutes les cellules disposent de douches privatives, indique Julien Fischmeister, de la section française de l'Observatoire international des prisons.

Nicolas Sarkozy aura la possibilité de cuisiner et d'acheter de la nourriture sur catalogue, la cantine de la prison de la Santé étant réputée de mauvaise qualité.

QUELLES ACTIVITÉS EN PRISON ?

" Je n’ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute y compris devant les portes de la Santé ", a déclaré Nicolas Sarkozy à La Tribune Dimanche.

L'ex-président a décidé de mettre le temps passé en prison à profit pour écrire un livre dans lequel il exposera sa "vision des faits", disant avoir en tête les lettres écrites par le capitaine Alfred Dreyfus à l'île du Diable, en Guyane française, et Le Comte de Monte-Cristo, le roman d'Alexandre Dumas dont il emportera les deux volumes dans sa cellule.

Il compte aussi emmener avec lui la biographie de Jésus par Jean-Christian Petitfils.

Nicolas Sarkozy pourra se promener seul une heure par jour dans une cour intérieure et recevoir plusieurs fois par semaine la visite de sa famille, selon plusieurs médias.

Parmi ses visiteurs, devrait aussi figurer le ministre de la Justice Gérald Darmanin qui a affirmé lundi qu'il irait le "voir en prison" pour s'enquérir notamment de "ses conditions de sécurité".

Emmanuel Macron a lui reçu Nicolas Sarkozy vendredi à l’Élysée. "J'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien. Mais il était normal que sur le plan humain je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte", a déclaré lundi à la presse le président français, en marge du sommet du "Med 9" en Slovénie.

QUAND PEUT-IL ESPÉRER SORTIR ?

Nicolas Sarkozy a pris connaissance le 13 octobre auprès du Parquet national financier des modalités de son incarcération.

Présumé innocent dans l'attente de son appel, il a la possibilité de demander une libération conditionnelle, notamment au motif de son âge - il a 70 ans.

Il est probable que ses avocats déposent dès mardi une demande de remise en liberté auprès de la cour d’appel qui aura un délai de deux mois pour se prononcer.

Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen ne devrait pas se dérouler avant 2026.

Les trois fils de l'ancien chef d'Etat ont appelé sur les réseaux sociaux à une mobilisation de soutien mardi matin près du domicile de Nicolas Sarkozy, dans le XVIe arrondissement de Paris.

(Version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)