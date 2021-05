QuelleFinanceDemain : le programme de l'événement

Comment la finance peut-elle contribuer à la sortie de crise ?

La finance sera-t-elle la clé pour sortir de la crise ? Elle est en tout cas au cœur des enjeux de la reprise...

Du côté des ménages, l'utilisation de l'abondante épargne accumulée (160 milliards € en 2020-2021 selon l'OFCE) sera essentielle pour relancer la consommation, qui représente plus de la moitié du PIB français. A l'inverse, l'endettement massif des entreprises (+12% entre février 2020 et février 2021 selon la Banque de France) grève leur capacité à investir pour préparer l'avenir. Dans le même temps, la santé éclatante des places financières fait planer l'ombre d'une crise boursière sur la reprise mondiale, et les transformations profondes du secteur financier (fintechs, cryptomonnaies, investissements verts...) semblent ouvrir la porte vers le « monde d'après » de la finance. Toutes ces problématiques seront débattues au cours d'une journée de débats exceptionnelle : Comment la finance peut-elle contribuer à la sortie de crise ?

Pour vous inscire à ce grand débat, c'est içi !

Programme :

9h30 - 10h00 | Ouverture

Avec : Jean-Hervé Lorenzi (Cercle des économistes) et Bertrand Jacquillat (Cercle des économistes)

10h00 - 10h20 | Échange

Avec : François Villeroy de Galhau (Banque de France) et Nicolas Beytout (L'Opinion)

Focus 1 | Comment mobiliser l'épargne pour relancer l'économie ? Les enjeux du focus.

10h25 - 10h40 | Interview avec Dominique Sénéquier (Ardian)

10h40 - 11h40 | Table-ronde suivie de Q/A avec le public

Avec : Patrick Artus (Cercle des économistes), Philippe Heim (La Banque Postale), Florence Lustman, (Fédération française de l'Assurance), Olivier de Panafieu (Roland Berger), Eric Pinon (Association Française de la Gestion financière) et Alberto Sanchez Navalpotro (InbonisRating).

Focus modéré par Sarah Belhadi (Boursorama).

Focus 2 | À quand la prochaine crise boursière ?

11h45 - 12h00 | Interview avec Robert Ophèle (Autorité des Marchés financiers)

12h00 - 13h00 | Table-ronde suivie de Q/A avec le public

Avec : Bertrand Jacquillat (Le Cercle des économistes), Delphine d'Amarzit (Euronext Paris), Roland de Demandolx (JDD Gestion), Augustin Landier (HEC), Gwenhaël Le Boulay (BCG) et Natacha Valla (Sciences Po).

Focus modéré par Fanny Guinochet (franceinfo).

Focus 3 | La relance : investir dans une économie surendettée ?

14h00 - 14h15 | Interview avec Philippe Martin (Le Cercle des économistes)

14h15 - 15h15 | Table-ronde suivie de Q/A avec le public

Avec : David Thesmar (Le Cercle des économistes), Mirela Agache Durand (Groupama Asset Management), Agnès Bénassy-Quéré (Direction générale du Trésor), et Marie Diron (Moody's).

Focus modéré par Raphaël Legendre (L'Opinion).

Focus 4 | Fintechs, cryptomonnaies, innovations... assiste-t-on à une transformation du paysage financier ?

15h20 - 15h35 | Interview avec Benoît Coeuré (Banque des Règlements internationaux - Le Cercle des économistes)

15h35 - 16h35 | Table-ronde suivie de Q/A avec le public

Avec : Catherine Lubochinksy (Le Cercle des économistes), Christian de Boissieu (Le Cercle des économistes), Jean-Pierre Mustier (Pegasus Europe) et Jean-Michel Pailhon (Ledger).

Focus modéré par Fanny Guinochet (franceinfo).

Focus 5 | Les investissements verts au service de la relance

16h40 - 16h55 | Interview avec Philippe Zaouati (Mirova)

16h55 - 17h55 | Table-ronde suivie de Q/A avec le public

Avec : Philippe Trainar (Le Cercle des économistes), Xavier Dorchies (Sofiprotéol / Groupe Avril), Claire Goudet (Rocher Participations), Hervé Hélias (Mazars) et Claire Waysand (Engie - Le Cercle des économistes).

Focus modéré par Fabien Cazeaux (France Inter)

18h00 - 18h30 | Conclusion

Avec les membres du Cercle des économistes : Jean-Hervé Lorenzi, Catherine Lubochinsky, Patrick Artus et Bertrand Jacquillat.

