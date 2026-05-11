Quel surnom pour cette équipe d'Arsenal ?

À un pas de la saison historique, mais à un orteil du flop ultime, Arsenal joue sa saison sur ces vingt derniers jours du mois de mai. Leaders de Premier League avec cinq points d’avance sur Manchester City, qui a un match en retard, et qualifiés pour la finale de la Ligue des champions face au PSG, les Gunners ne sont peut-être pas Invincibles cette saison, mais on a trouvé d’autres sobriquets pour la bande d’Arteta.

Les Infâmes

Arsenal frôle la plus belle saison de son histoire. Et pourtant, qu’est-ce que c’est chiant à voir jouer. Ce dimanche à West Ham (0-1), Saka et ses copains ont refait leur spéciale : offrir un match sans spectacle, mis à part quelques caviars de Rice, aussitôt gâchés par des ailiers en guerre avec le but et auteurs de 300 centres dans les bras du gardien. On n’a pas compté, mais presque. Le type de rencontre du dimanche après-midi, en lendemain de soirée, où tu t’endors sur le canapé à la 20 e et tu te réveilles deux heures après. Mais ça gagne. Et c’est le cas depuis le début de saison. Arsenal n’est pas une équipe belle à voir jouer, mais elle est terriblement efficace pour ses adversaires.

Les Introvertis

Seuls face à son histoire, les Rouge et Blanc ont érigé la discrétion en art de vivre. Pendant que d’autres se battent pour les projecteurs, Arsenal leur cède la place avec une élégance presque suspecte depuis trois ans. Quelle générosité ! Trois fois deuxième sur les trois dernières saisons, trois fois les mains dans les poches au moment de soulever un trophée. Alors cette saison, quelque chose a changé. Comme un grand timide qui se force à parler en public. Arsenal veut regarder les titres dans les yeux sans se défiler dans les derniers instants. Alors cette année, vont-ils continuer leur destin à la Poulidor, l’éternel second que tout le monde veut voir gagner, ou va-t-il enfin enfiler le costume d’Anquetil ?…

Evan MARGERIN pour SOFOOT.com