Quel sort pour le vin européen? L'UE poursuit les négociations avec les Etats-Unis

Après "l'accord" promu par Donald Trump et Ursula, Bruxelles doit encore affiner les modalités d'un deal encore flou. La question du secteur viticole reste en suspens.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La Commission européenne a indiqué jeudi 31 juillet qu'elle poursuit les négociations avec les Etats-Unis pour tenter d'obtenir des exemptions de droits de douane sur les vins et spiritueux, mais s'attend à ce qu'ils soient touchés par les taxes américaines de 15% à ce stade.

"On continue les négociations avec nos partenaires américains. Notre objectif, c'est d'avoir des exemptions sur ces produits", a souligné Olof Gill, un porte-parole de la Commission. "On comprend que ça ne sera pas dans la première tranche" de produits non taxés à partir de vendredi, mais "on continue le travail", a-t-il ajouté lors d'un point presse à Bruxelles.

Après l'aéronautique, quelles exemptions complémentaires?

Bruxelles et Washington ont scellé dimanche un accord commercial basé sur des droits de douane de 15% sur les produits européens qui arrivent aux Etats-Unis, avec certaines exemptions de taxes par exemple pour l'aéronautique. Mais l'Union européenne n'a pas obtenu à ce stade d'exception pour les vins, champagnes et spiritueux, un secteur particulièrement sensible pour des pays comme la France et l'Italie.

Infographie montrant le total des exportations de l'Union européenne vers les États-Unis en 2024, par catégorie et en milliards d'euros, selon les données d'Eurostat ( AFP / Olivia BUGAULT )

Pour le reste, l'exécutif européen s'attend à ce que les Etats-Unis appliquent l'accord commercial à partir du 1er août. "La balle est dans leur camp", a dit Olof Gill. Bruxelles a aussi promis dans les jours qui viennent un communiqué commun avec Washington pour préciser les modalités de l'accord, alors que le flou demeure pour des secteurs comme la pharmacie et l'acier.