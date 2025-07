Quel est l’intérêt des matchs amicaux entre les équipes féminines et des jeunes hommes ?

À quelques jours de son Euro, la Suisse a fait parler d’elle après une défaite de la sélection contre les U15 masculins de Lucerne (7-1). Derrière les moqueries et le sexisme permanent face à ce genre de nouvelles, ces amicaux assez fréquents entre des équipes féminines et des jeunes hommes ont pourtant des bienfaits et se présentent comme des expériences très utiles.

Tout était pourtant censé rester secret. En pleine préparation, l’équipe féminine de la Suisse affrontait jeudi 19 juin les U15 masculins du FC Lucerne, à Nottwil. Le deal était simple : le score de la rencontre ne devait pas être divulgué. Problème, à la veille de l’ultime test de la Nati féminine avant l’Euro face à la Tchéquie, le résultat fuite sur les réseaux sociaux à cause d’un jeune joueur lucernois, l’équipe hôte du championnat d’Europe à venir a perdu 7 à 1. Sans que l’on connaisse vraiment l’équipe alignée, le nombre de changements ou le contexte global de la rencontre, la sélectionneuse Pia Sundhage et ses joueuses subissent les moqueries malheureusement habituelles et sont victimes de sexisme. Une question se pose, alors, face à ces matchs entre des équipes féminines seniors et des équipes masculines de jeunes, qui se présentent depuis très longtemps comme des occasions de déverser de la haine envers le football féminin : à quoi servent vraiment ces confrontations ?

Capacités athlétiques, petit pont et bad buzz

Si sur le papier, ce type de match semble étonnant, pour Camille Abily, entraîneuse adjointe de Chelsea, le bénéfice pour les joueuses est indéniable. « Dès que l’aspect athlétique rentre en jeu, c’est difficile, mais à partir du moment où les garçons sont assez intelligents pour comprendre que face à nous, il ne faut pas jouer physique, c’est très intéressant parce que cela permet à nos joueuses de jouer et de voir plus vite , pointe l’ancienne joueuse de l’Olympique lyonnais et de l’équipe de France féminine. À chaque fois que les gars sont venus s’entraîner avec nous, ils étaient ravis, parce que c’est une approche différente. Notamment parce qu’à défaut d’avoir l’intensité et le physique, ils pouvaient travailler l’aspect tactique et technique, qui est l’une des grandes forces du football féminin. » …

Tous propos recueillis par TM

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com