Quel conservatisme au Royaume-Uni ? Les historiques "Tories" dépassés par le "Reform UK" de Nigel Farage

Fort de son score aux récentes législatives, le parti nationaliste et anti-immigration compte désormais plus d'adhérents que le parti conservateur traditionnel.

Nigel Farage, le 10 novembre 2024, à Londres ( POOL / CHRIS JACKSON )

Le parti d'extrême droite britannique Reform UK, qui avait récolté plus de 14% des suffrages aux législatives de juillet, a supplanté le parti conservateur en nombre d'adhérents, a annoncé jeudi 26 décembre son leader, Nigel Farage.

Selon un compteur en ligne disponible sur le site internet de ce parti, ils sont plus de 133.000 à avoir pris leur carte chez Reform UK, contre les 131.680 adhérents du parti conservateur.

"C'est un moment historique", a écrit sur le réseau social X le tribun de 60 ans, figure emblématique du Brexit.

"Le plus jeune parti politique britannique vient de dépasser le plus vieux parti politique du monde. Reform UK est désormais la véritable opposition", s'est-il encore félicité.

Après avoir échoué à se faire élire à sept reprises, Nigel Farage est devenu député lors des élections législatives du mois de juillet.

Le Tories se cherchent un nouveau souffle

Celles-ci ont vu son parti nationaliste et anti-immigration Reform UK rassembler plus de 14% des voix et faire une entrée au Parlement avec cinq sièges.

De son côté, le parti conservateur a subi la pire défaite de son histoire aux élections législatives début juillet, en ne conservant que 121 sièges.

Début novembre, les "Tories" se sont dotés d'un nouveau leader, Kemi Badenoch. Première femme noire à un tel poste au Royaume-Uni, celle qui se définit comme "anti-woke" a promis de défendre un "vrai conservatisme" et une politique stricte en matière d'immigration.