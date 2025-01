Que promet la dernière journée de Ligue Europa ?

Comme en Ligue des champions la veille, 18 matchs de Ligue Europa vont animer la soirée de jeudi. Toutes les équipes ont encore quelque chose à jouer dans cette compétition, même l’OGC Nice, pourtant déjà éliminé. Tour d’horizon de la Coupe d’Europe des vrais amateurs de foot.

Les galériens de la Premier League visent le top 8

Quand on est largué en championnat, le mieux reste toujours de viser les coupes pour éviter la saison blanche. Respectivement douzième et quinzième de Premier League, Manchester United et Tottenham l’ont bien compris et ont décidé de faire tapis sur la Ligue Europa où ils se classent quatrième et sixième. Les Red Devils se déplacent en Roumanie sur la pelouse du FCSB, tandis que les Spurs reçoivent Elfsborg pour la dernière journée. Provisoirement qualifiés directement pour les huitièmes, les clubs anglais font figure d’épouvantails dans la compétition. Heureusement, on sait que le trophée ne sera pas pour Tottenham.

Nice peut terminer dernier

Qui a dit que la saison européenne de l’OGC Nice était terminée ? Malgré une élimination déjà actée, les supporters ont encore une raison de vibrer ce jeudi soir : terminer 36 e et bon dernier de la phase de ligue de C3. Pour réussir cet exploit – on pèse nos mots –, le destin n’est pas entre les mains des joueurs de Franck Haise. Il va déjà falloir faire le maximum en assurant une sixième défaite en huit matchs, cette fois face au FK Bodø/Glimt, dixième du classement général, à domicile. Une fois ce nouveau revers encaissé, il faudra regarder son téléphone pour zyeuter le score entre le Dynamo Kiev et Rigas. La différence de buts ne suffira pas, donc il faut compter sur une victoire des Ukrainiens afin de récupérer le bonnet d’âne au buzzer.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com