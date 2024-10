Quatre prescriptions indispensables pour lutter contre la déprime de l’automne

L'automne a fait une rentrée fracassante à peine l'été achevé. Nous n'aurons pas connu le bonheur de l'été indien et, après un printemps et un été relativement maussades, le ciel gris et la pluie ont chassé le soleil et la douceur tant espérée. Nous sommes nombreux à être « météo-sensibles », à avoir le moral dans les chaussettes devant ce tableau d'automne désolant, ne comptant même plus les mois avant le printemps tellement le tunnel de l'hiver semble interminable.

Sur le plan météorologique l'été est assez court, il s'étend du 1er juin au 31 août. Puis vient la saison de l'automne météorologique, de début septembre au 1er décembre, et l'hiver qui s'achève à la toute fin février. Tout compte fait, l'automne et l'hiver recouvrent bien six longs mois de l'année, de tout début septembre à début mars. Il nous faut donc survivre les six prochains mois et lutter très activement contre le blues de l'hiver et, bonne nouvelle, c'est possible !

Il existe de très nombreuses publications scientifiques qui démontrent les bénéfices de l'activité physique contre la dépression. La dernière en date publiée en février 2024 dans la célèbre revue The British Medicine Journal , est une méta-analyse qui évalue les effets de l'activité physique contre la dépression et intègre 218 études recouvrant pas moins de 14 170 participants. Cette étude évalue non seulement les effets de l'activité