Quatre morts dans une attaque aérienne russe près de Kyiv

(Actualisé avec déclarations de Zelensky, autres attaques, précisions)

La Russie a tiré des dizaines de missiles et des centaines de drones contre l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, faisant au moins quatre morts et provoquant des dégâts dans cinq régions du pays, ont déclaré samedi les autorités ukrainiennes.

Les infrastructures énergétiques de la région de Kyiv ont été la principale cible de cette attaque, a dit Volodimir Zelensky, qui a fait état d'immeubles résidentiels, d'écoles et de bâtiments commerciaux endommagés.

Les régions de Soumy, Kharkiv, Dnipro et Mykolaïv ont aussi été visées par les quelque 430 drones et 68 missiles tirés par la Russie, dont la plupart ont été abattus par les défenses antiaériennes, a ajouté le président ukrainien.

"La Russie va tenter d'exploiter la guerre au Moyen-Orient pour provoquer davantage de destruction ici en Europe, en Ukraine", a-t-il écrit sur X, appelant une nouvelle fois ses alliés européens à accroître la production de systèmes de défense antiaérienne.

Quatre personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans la région de Kyiv, où des dégâts ont été signalés dans quatre districts, a dit Mykola Kalachnyk, chef de l'administration militaire régionale.

Le ministère ukrainien de l'Energie a dit que l'électricité était coupée dans six régions.

Ces bombardements ont amené la Pologne à faire décoller des avions de chasse pour protéger son espace aérien mais aucune violation n'a été observée, a déclaré l'armée polonaise samedi.

(Dan Peleschuk, version française Bertrand Boucey)