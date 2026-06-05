Quatre morts dans la région de Kyiv après une attaque de drone russe

Quatre personnes ont trouvé la mort dans une attaque de drone russe contre une usine agroalimentaire dans la région de Kyiv, la capitale de l'Ukraine, ont déclaré vendredi des responsables ukrainiens.

Sept autres personnes ont été blessées lors de cette attaque et deux personnes pourraient encore se trouver sous les décombres, a précisé le gouverneur régional Mikola Kalachnyk.

Il a ajouté que l'attaque avait provoqué un incendie dans un bâtiment administratif situé sur le site de l'entreprise.

"L'ennemi a attaqué une entreprise civile pacifique du secteur agroalimentaire. Des personnes qui vaquaient simplement à leurs occupations sur leur lieu de travail à ce moment-là", a poursuivi Mikola Kalachnyk sur l'application de messagerie Telegram.

Les services d'urgence ont dit de leur côté que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient sur place, tout en montrant des photos d'un bâtiment présentant un trou béant et de pompiers en train d'éteindre les flammes.

Sur l'une des photos, on distingue l'enseigne d'un fabricant laitier local, qui produit des aliments lactés pour bébés.

La Russie a multiplié les attaques contre Kyivet sa région ces derniers jours, présentant cela comme des représailles en réponse à une attaque de drone - dont l'Ukraine dément être à l'origine - contre le dortoir d'un internat de la région de Louhansk, occupée par la Russie, dans l'est de l'Ukraine, qui fait 21 morts il y a près de deux semaines.

(Anna Pruchnicka, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)