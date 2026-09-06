Quatre morts dans des frappes israéliennes au Sud-Liban

(Actualisé avec bilan)

Quatre personnes, dont deux femmes, ont été tuées et 20 autres blessées dimanche dans des frappes de l'armée israélienne dans le sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

L'armée israélienne avait auparavant déclaré avoir bombardé le Sud-Liban à la suite du lancement par le Hezbollah de deux drones contre ses soldats.

Un ordre d'évacuation a été émis dans les zones situées près d'un immeuble du village d'Arabsalim, a dit l'armée israélienne, ajoutant que le bâtiment était utilisé par le Hezbollah.

Le mouvement armé libanais n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

(Ahmed Tolba au Caire; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)