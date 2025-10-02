 Aller au contenu principal
Quatre blessés dans une attaque près d'une synagogue à Manchester
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 13:02

par Phil Noble

Quatre personnes ont été blessées jeudi dans une attaque près d'une synagogue à Manchester, où des témoins ont fait état d'un assaillant armé d'un couteau et d'une voiture précipitée sur des piétons, a déclaré la police de cette ville du nord-ouest de l'Angleterre.

Un homme, probablement l'auteur de l'attaque, a été atteint par balles par les policiers intervenus à la synagogue de la congrégation hébraïque d'Heaton Park à Crumpsall, dans le nord de l'agglomération de Manchester, a dit la police du Grand Manchester (GMP).

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et authentifiée par Reuters, on peut voir des policiers tirer sur un homme dans le périmètre de la synagogue tandis qu'un autre gît au sol dans une mare de sang, la tête manifestement coiffée d'une kippa.

"Je suis horrifié par l'attaque à la synagogue de Crumpsall", a réagi sur X le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui a quitté précipitamment un sommet européen à Copenhague pour présider une réunion du comité d'urgence COBRA. "Le fait que cela se soit produit lors de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, rend cela encore plus terrifiant."

Keir Starmer a aussi annoncé un renforcement de la présence policière près des synagogues en Grande-Bretagne.

Un photographe de Reuters présent sur place a fait état d'un important déploiement policier. Au moins une personne a été installée dans une ambulance.

La police a rapporté des témoignages selon lesquels un vigile avait été attaqué à l'arme blanche.

"Les secours sont arrivés sur place (...) et s'occupent des personnes présentes, actuellement quatre personnes avec des blessures dues à la fois au véhicule et à une arme blanche", a dit la GMP sur X, sans fournir davantage de détails.

Le maire de Manchester, Andy Burnham, a dit à la BBC que "le danger immédiat semble être terminé".

Plus de 3.500 incidents antisémites ont été signalés l'an dernier en Grande-Bretagne, soit le deuxième chiffre le plus élevé jamais enregistré dans le pays, selon le Community Security Trust, une organisation proposant des dispositifs de sécurité pour les institutions juives britanniques.

(Catarina Demony, Muvija M, Phil Noble et Andrew MacAskill, rédigé par Kate Holton et Michael Holden, version française Bertrand Boucey, édité par Augustin Turpin)

