Quand les supporters croates rendent hommage à un militaire français

Pour l’histoire.

En marge du quart de finale aller de la Ligue des nations entre la Croatie et la France, les supporters croates ont rendu hommage à un militaire français grâce à une large banderole avec son portrait. Alors qu’il avait 25 ans, le Français Jean-Michel Nicolier avait été battu à mort puis achevé d’une balle le 20 novembre 1991, lors du massacre de Vukovar. Ce dernier est devenu le symbole de la guerre d’indépendance en ayant défendu une patrie qui n’était pas la sienne. Sur le tifo déployé par les supporters on pouvait lire : « Vukovar est ma référence, pour le meilleur et le pire. »…

