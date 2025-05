Quand Jamie Vardy pique le sifflet d'un arbitre... blessé

On s’amuse comme on peut chez les Foxes .

Avant-dernier de Premier League et d’ores et déjà relégué en Championship, Leicester n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. Encore moins quand Southampton, lanterne rouge, se présente en ville pour un duel de zone rouge (conclu sur le score de 2-0 pour Leicester). Alors Jamie Vardy en a au moins profité pour se faire remarquer et faire du Vardy, tout simplement. En première période, l’arbitre de la partie David Webb s’écroule au sol, bousculé malencontreusement par Jordan Ayew. L’officiel semble souffrir, reste au sol, et Vardy accourt. On pense alors que c’est pour lui venir en aide, de manière bienveillante, mais l’attaquant anglais avait plutôt prévu de faire le pitre et de subtiliser le temps d’un instant le sifflet de l’arbitre . L’image est savoureuse, elle est ci-dessous.…

AL pour SOFOOT.com