 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand Google Pixel monte en Ligue 1 avec le Paris FC
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 12:06

Quand Google Pixel monte en Ligue 1 avec le Paris FC

Quand Google Pixel monte en Ligue 1 avec le Paris FC

Nouvel acteur dans l’élite du football français, le Paris FC entame sa saison 2025-2026 en Ligue 1 avec un partenaire de taille : Google Pixel. Un mariage entre IA et 4-4-2, qui en dit long sur les ambitions du club parisien.

Ils avaient promis de monter, ils l’ont fait. En 2025, le Paris FC quitte les rails de la Ligue 2 pour embarquer direction la Ligue 1, et avec lui, un passager de première classe : Google Pixel. Le géant de la tech devient partenaire majeur du club de la capitale.

On ne parle pas d’un simple logo collé sur un maillot : Google Pixel s’invite bien sûr sur toutes les tenues des équipes féminines et masculines , mais aussi en dehors du terrain. L’ensemble du staff sera équipé des derniers smartphones Pixel, prêts à capturer les temps forts du club, que ce soit une frappe en lucarne ou les explosions de joie dans les vestiaires. De quoi nourrir les réseaux, et le storytelling d’un club qui veut parler à toutes les générations.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un international français dans le viseur de l'Inter
    Un international français dans le viseur de l'Inter
    information fournie par So Foot 14.08.2025 17:49 

    Le bon transfert de Serie A. Cela fait des semaines que l’Inter tente d’attirer Ademola Lookman dans son effectif. Le héros de la finale de Ligue Europa 2024 est même parti au bras de fer avec sa direction, en séchant la reprise de l’entraînement et en postant ... Lire la suite

  • Adrien Thomasson a poussé ses proches à s'abonner à Ligue 1+
    Adrien Thomasson a poussé ses proches à s'abonner à Ligue 1+
    information fournie par So Foot 14.08.2025 17:39 

    Ça, c’est de la prise de parole. Adrien Thomasson est quelqu’un que l’on écoute. Pas seulement en raison de ses 347 matchs de Ligue 1, mais également grâce à son franc-parler. Questionné sur Ligue 1+, l’ancien Strasbourgeois a apporté son soutien à la plateforme.… ... Lire la suite

  • Saint-Étienne lève l'option d'achet de Pierre Ekwah, qui ne veut pas jouer en Ligue 2
    Saint-Étienne lève l'option d'achet de Pierre Ekwah, qui ne veut pas jouer en Ligue 2
    information fournie par So Foot 14.08.2025 17:34 

    De quoi être vert. Il a eu tout l’été pour bouder et faire le forcing afin de ne pas rejoindre Saint-Étienne qui venait de descendre, au final il va devoir s’y engager. L’AS Saint-Étienne a annoncé dans un communiqué que l’option d’achat de Pierre Ekwah avait bien ... Lire la suite

  • Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1
    Les 10 joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1
    information fournie par So Foot 14.08.2025 17:29 

    Cocorico ! La Ligue des talents fait son retour ce week-end avec ses centaines de joueurs à suivre d'un œil avisé. On en a retenu dix à scruter durant les 34 journées à venir. → Khalis Merah (OL) Le bac en poche au début de l’été, Khalis Merah prépare ses fournitures ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank