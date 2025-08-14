Quand Google Pixel monte en Ligue 1 avec le Paris FC

Nouvel acteur dans l’élite du football français, le Paris FC entame sa saison 2025-2026 en Ligue 1 avec un partenaire de taille : Google Pixel. Un mariage entre IA et 4-4-2, qui en dit long sur les ambitions du club parisien.

Ils avaient promis de monter, ils l’ont fait. En 2025, le Paris FC quitte les rails de la Ligue 2 pour embarquer direction la Ligue 1, et avec lui, un passager de première classe : Google Pixel. Le géant de la tech devient partenaire majeur du club de la capitale.

On ne parle pas d’un simple logo collé sur un maillot : Google Pixel s’invite bien sûr sur toutes les tenues des équipes féminines et masculines , mais aussi en dehors du terrain. L’ensemble du staff sera équipé des derniers smartphones Pixel, prêts à capturer les temps forts du club, que ce soit une frappe en lucarne ou les explosions de joie dans les vestiaires. De quoi nourrir les réseaux, et le storytelling d’un club qui veut parler à toutes les générations.…

SF pour SOFOOT.com