Quand Bill Clinton snobait la reine Élizabeth pour jouer au « touriste »

Bill Clinton raffolerait-il de la gastronomie indienne ? C'est en tout cas ce que laisse entendre The Guardian, qui révèle que l'ancien président américain a poliment refusé de prendre le thé avec la reine Élizabeth II, parce qu'il voulait « être un touriste » et se rendre dans un restaurant indien de Londres, indiquent des documents autrefois classifiés. Les faits remontent à 1997, année où Bill Clinton a effectué sa première visite officielle au Royaume-Uni avec Tony Blair comme Premier ministre.

À l'époque, Downing Street a voulu tout mettre en œuvre pour bonifier une visite considérée comme cruciale pour « établir une bonne relation de travail » entre les deux dirigeants politiques. C'est dans cette perspective que le palais de Buckingham a contacté les services du Premier ministre britannique pour dire que « Sa Majesté la reine serait très heureuse » d'inviter le couple Clinton à venir prendre le thé.

Même s'ils ont apprécié l'invitation de la reine, Bill Clinton et son épouse préféraient optimiser leur temps pour faire du shopping et déguster de la cuisine indienne, selon une note d'information de Downing Street publiée par les Archives nationales. Récemment réélu, Bill Clinton avait convenu avec les services de Tony Blair qu'il fallait « montrer au monde le président et le Premier ministre en tant que leaders jeunes, dynamiques et sérieux ».

