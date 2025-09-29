Qu’est-ce que le leasing social et pourquoi vous allez devoir être rapide si vous voulez en profiter

Il est relancé ce mardi 30 septembre, et pour en bénéficier, il va falloir être rapide. Le leasing social, ce dispositif permettant à des personnes à revenus modestes de passer à la voiture électrique via un contrat de location longue durée à un loyer modéré, fait son grand retour en France. 50 000 personnes vont pouvoir bénéficier de ce dispositif de soutien mis en place par l'État.

Il faut dire que la première édition, en 2024, avait connu un franc succès. Rappelons-le : en un mois et demi seulement, ce sont quelque 50 000 voitures qui avaient été commandées – contre 25 000 prévues. D'où le plafond fixé par l'État à 50 000 véhicules cette année, couplé à une enveloppe budgétaire de quelque 370 millions d'euros, précise BFMTV.

D'après le média d'information en continu, une très forte demande est prévue, et les constructeurs ont d'ores et déjà rapportés de centaines de milliers de signes d'intérêt. Stellantis, qui proposait en 2024 sa C3 électrique à partir de 54 euros par mois et qui demandera 95 euros mensuels cette année, a indiqué avoir reçu 120 000 signes d'intérêt. Chez Renault, on fait état de plusieurs dizaines de milliers. Les 50 000 élus pourraient être confirmés en moins de 24 heures.

Autre changement par rapport à 2024 : le montant de l'aide de l'État par voiture