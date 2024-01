Qu’est-ce que le Forum de Davos ?

Du 15 au 19 janvier à Davos, en Suisse, se tient le 54e Forum économique mondial (FEM). Aussi connu sous le nom de Forum de Davos, l'événement de portée internationale réunit des grands patrons, personnalités publiques, dirigeants politiques, des stars ainsi que des représentants d'ONG. Emmanuel Macron y est attendu cette année, au même titre que le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour cette édition, dont le thème central est « Rétablir la confiance », près de 2 800 personnes sont attendues.

Ce rassemblement voit le jour pour la première fois en 1971, sous l'impulsion de Klaus Schwab, alors professeur d'économie à l'université de Genève. Il organise pendant deux semaines, à Davos, un symposium de management européen, à but non lucratif. Appuyés par la Commission européenne et des groupes industriels européens, plus de 400 dirigeants d'entreprises font le déplacement pour s'interroger les défis que pose une internationalisation de l'économie européenne. Le rassemblement devient annuel et prend son nom définitif en 1987. L'organisation est financée par les grandes entreprises membres, telles que Google, Total, Sanofi, etc.

Ces entreprises membres, qui sont plus d'un millier, doivent avoir au minimum un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros pour faire partie de ce cercle fermé. Elles versent une cotisation annuelle de 40 000 euros pour conserver ce statut et