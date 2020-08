Qu'est-ce qu'un FCP ?

Les FCP sont classés en six «familles» principales. (© Fotolia)

Un FCP est un fonds commun de placement. Il fait partie, avec les SICAV (société d'investissement à capital variable), de la grande famille des OPCVM, c'est-à-dire des organisations de placement collectif en valeurs mobilières. Il s'agit d'une catégorie de fonds d'investissement particulièrement populaire auprès des épargnants.

Un FCP se distingue d'une SICAV par sa forme juridique.

Il s'agit d'une copropriété de valeurs mobilières, alors que le second produit prend la forme d'une société (SA ou SAS).

La personne qui investit dans un FCP devient associé et détient des parts d'une indivision, alors que celle qui place son argent dans une SICAV en devient actionnaire.

Les détenteurs de parts d'un FCP ne participent ainsi pas à la gouvernance du véhicule. Cette dernière est pleinement entre les mains de la société de gestion qui s'occupe du fonds.

Plus de 10.000 FCP

Les FCP sont les OPCVM les plus nombreux en France. L'autorité des marchés financiers (AMF) en dénombrait 10.870 à fin 2018, contre 682 SICAV.

Leur taille est toutefois généralement plus petite, comme le révèlent les encours de chaque type de véhicule : 985 milliards d'euros pour les FCP contre 191 milliards pour les SICAV (à fin 2018). Soit des encours moyens de respectivement 91 millions et 280 millions d'euros.

Ce différentiel s'explique notamment par le plus fort appétit des investisseurs institutionnels et étrangers pour les SICAV que pour les FCP, en raison notamment de l'impossibilité de contribuer à la gouvernance du second type de fonds.

Les FCP présentent l'intérêt pour les épargnants de s'exposer facilement et d'un seul coup à de nombreuses valeurs mobilières, y compris