information fournie par So Foot • 09/02/2025 à 14:37

Qatar : Marco Verratti s'offre un doublé avec Al-Arabi

Le petit hibou hulule toujours.

Parti à Al-Arabi en septembre 2023 en provenance du PSG, Marco Verratti (32 piges) se la coule douce au Qatar : samedi sur la pelouse d’Al-Khor, l’Italien a inscrit le deuxième doublé de sa carrière – il en avait réalisé un avec Paris, le 23 janvier 2022 contre Reims –, avec un but du pied droit et un autre du gauche, ce qui a permis à sa formation de s’imposer à l’issue d’une partie rocambolesque (3-4). Ça fait quatre buts cette saison pour Verratti, et son équipe sort de la zone rouge.…

JB pour SOFOOT.com