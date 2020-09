Le succès est inattendu et témoigne de la période bien étrange que nous traversons. En Australie, Qantas a vendu 130 billets d'avion pour « nulle part » en l'espace d'une dizaine de minutes, au moment où le secteur traverse une crise sans précédent provoquée par le coronavirus, rapporte ABC. La compagnie aérienne, qui a affiché des pertes flirtant avec les 2 milliards de dollars, affirme qu'il s'agit de l'une des ventes de billets d'avion les plus rapides de son histoire.

Les détenteurs du ticket ont tout de même dû débourser au minimum près de 800 dollars pour s'offrir un voyage dans les airs. À travers les hublots de l'appareil, Qantas leur promet une visite des lieux emblématiques de l'Australie comme la grande barrière de corail ou encore le rocher sacré d'Uluru. Les habitants du pays continent sont en effet limités en termes de déplacement avec la fermeture des frontières.

Jusqu'à 3 787 dollars le billet

La compagnie aérienne australienne promet une expérience unique de sept heures, sans arrêt. Les passagers n'auront évidemment pas besoin d'emporter de valise. D'autres sites sont prévus au programme, dont le port de Sydney et son opéra, mais aussi la ville de Byron Bay et le massif de Kata Tjuta. L'avion volera exceptionnellement bas afin que les personnes à bord puissent admirer au plus près les paysages. « Nous

