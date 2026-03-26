Pyongyang et Minsk signent un traité de l'amitié - presse officielle nord-coréenne

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président biélorusse Alexandre Loukachenko ont pris part jeudi à Pyongyang à un sommet lors duquel ils ont signé un traité d'amitié entre les deux pays, a rapporté l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Pyongyang et Minsk ont signé des accords de coopération dans différents secteurs, dont la diplomatie, l'agriculture, l'éducation et la santé publique, a indiqué la KCNA.

Il s'agit de la première visite officielle d'un président biélorusse en Corée du Nord depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques, a-t-on également souligné de même source.

Alexandre Loukachenko a déclaré à Kim Jong-un que les relations bilatérales se développaient "à un rythme très rapide" et que les dirigeants des deux pays partageaient la même vision des affaires internationales, selon des propos rapportés par la KCNA.

Corée du Nord et Biélorussie sont des soutiens cruciaux de la Russie dans sa guerre en Ukraine.

(Heejin Kim; version française Jean Terzian)