Puissants séismes au Venezuela, lourd bilan redouté

(Actualisé avec précisions)

De puissants séismes ont frappé le Venezuela mercredi après-midi, provoquant des effondrements d'immeubles et les scientifiques estiment que le bilan pourrait être lourd et les dégâts importants.

Le séisme, d'une magnitude de 7,2 et qui s'est produit à environ 160 kilomètres à l'ouest de Caracas, la capitale, avant qu'une réplique d'une magnitude de 7,5 ne frappe moins d'une minute plus tard, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

"Un lourd bilan et d'importants dégâts sont probables et il y a de fortes chances que la catastrophe soit étendue", a indiqué l'USGS, qui a estimé un bilan initial serait probablement compris entre 10.000 et 100.000 morts.

Les autorités vénézuéliennes n'ont pas immédiatement fourni d'estimations concernant un bilan.

"Certains immeubles se sont effondrés (à Caracas), des maisons se sont écroulées", a dit le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello à la télévision publique.

Des vidéos montraient des équipes de secours à l'oeuvre dans les ruines d'un immeuble de la capitale à la tombée de la nuit.

"PIRE QUE LE SÉISME DE 1967"

De nombreux Vénézuéliens étaient chez eux lors du séisme en raison d'un jour férié.

"Dès que cela a commencé, nous avons entendu des gens crier", a dit Astrid Ramirez, une habitante de l'ouest de Caracas âgée de 41 ans. "Tout le monde descendait les escaliers en courant."

Les habitants de la capitale, secouée par un séisme mortel de magnitude 6,3 en 1967, ont rapidement évacué les immeubles durant le tremblement de terre.

"Il y a eu un grand bruit. Des choses sont tombées dans la maison, des bouteilles dans le réfrigérateur. Je n'ai jamais rien vécu de tel", a dit Coro Martinez, 56 ans, qui habite dans l'est de Caracas.

Maria Romero, une retraitée de 80 ans qui habite dans le sud de la capitale, a déclaré que la police l'avait aidé à évacuer.

"Ce tremblement de terre était horrible. (Il était) même pire que celui de 1967", a-t-elle ajouté.

Le système de surveillance des tsunamis des Etats-Unis avaitémis une alerte tsunami pour Porto Rico et les Îles Vierges américaines et britanniques. Les îles situées au large du Venezuela - Aruba, Curaçao et Bonaire - pourrait être frappées par des vagues dangereuses. L'alerte a été retirée une heure plus tard.

(Vivian Sequera et Mayela Armas, avec Marianna Parraga, Fabian Cambero et Ana Isabel Martinez, rédigé par Kylie Madry; version française Camille Raynaud)