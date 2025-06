PSG : un triomphe mais certainement pas un exploit

Luis Campos and Nasser Al-Khelaifi and Luis Enrique Paris Saint-Germain’s players are received by supporters in a parade on the Champs-Elysees avenue in Paris on June 1, 2025, the day after PSG won the UEFA Champions League final football match over Inter Milan in Munich, on May 31, 2025. Photo by Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM - Photo by Icon Sport

La victoire contre l’Inter est belle et son premier sacre en Ligue des champions tout autant, mais s’agit-il véritablement d’un exploit ? Sans bouder le plaisir, ce trophée reflète avant tout la sanction du statut – économique et sportif – du club parisien sur le Vieux Continent.

« On a beaucoup travaillé pour ça… Quatorze années. Honnêtement, ça n’a pas été facile du tout pour en arriver là. » Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, n’a pas le triomphe modeste. En zone mixte, il s’est même permis de régler ses comptes avec la presse : « Tout le temps, vous tapez sur nous. Maintenant, on a gagné la Ligue des champions. » Le président de la République, Emmanuel Macron, a entonné le même refrain au moment de recevoir les héros de Munich à l’Élysée : « Peu vous imaginaient là. » L’histoire est belle, donc. Le PSG, seul contre tous et toutes : contre les méchants journalistes, contre l’arbitrage, contre la malédiction de la remontada, contre les vents contraires, contre les poteaux à Dortmund…

Sauf qu’à force de volonté et d’acharnement, le club de la capitale a réussi l’exploit de remporter la C1 au bout d’une année miraculeuse. « Une délivrance, plus qu’une fierté : un moment de gloire » , selon le capitaine Marquinhos. Cependant, l’ivresse qui s’est emparée de la capitale et des plateaux télévisés amène quelque peu à oublier à quel point ce succès est finalement logique. Logique au regard des investissements de QSI (plus d’un milliard et demi), et au regard du temps qui passe. Luis Enrique a su, en revanche, y mettre la manière. La victoire était normale, elle est devenue méritée et incontestable grâce à l’Espagnol.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com