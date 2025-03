information fournie par So Foot • 12/03/2025 à 09:29

PSG : Les statistiques impressionnantes de Vitinha face à Liverpool

Petit Victor a été (très) grand.

À l’image de l’ensemble des joueurs du PSG, Vitinha a réussi une prestation de haut vol sur la pelouse d’Anfield , participant grandement à la qualification historique des siens. Le milieu de terrain portugais a notamment rayonné avec le ballon , comme l’illustrent ses statistiques (136 ballons touchés, 103 passes réussies sur 111 tentées, un total impressionnant au vu du pressing des Reds ). Il rejoint ainsi Thiago Motta dans la caste des joueurs de la capitale à avoir effectué plus de 100 passes lors des deux matchs d’une double confrontation directe en Ligue des champions. Mais ce n’est pas tout : dans un match où les Parisiens ont également beaucoup souffert par moments, la sentinelle rouge et bleue s’est également démarquée dans l’aspect défensif avec six duels remportés sur sept, sept ballons récupérés, cinq tacles ou encore deux interceptions.…

TB pour SOFOOT.com