PSG : la victoire des attachants

Le PSG a enfin remporté la Ligue des champions, après des années de stars, de galères et de dépenses. Ce triomphe, c'est celui d'un groupe et d'un staff attachants, qui ont su remettre le foot au premier plan dans un club habitués aux psychodrames. Au point qu'il est difficile de (vraiment) les détester.

Une idée, comme ça, un samedi matin de finale de Ligue des champions PSG-Inter dans le TGV n°6103 reliant Paris Gare de Lyon à Marseille Saint-Charles : et si c’était le moment, avec quelques mois de retard, de lancer la série documentaire consacrée à Luis Enrique ? C’est parti pour 120 minutes de No tenéis ni p*** idea, avec les coups d’œil accusateurs d’un voisin de siège qui descendra à Avignon, au moment de faire le bilan de ces trois épisodes retraçant la première saison de l’Espagnol sur le banc parisien.

Au-delà de l’objet promotionnel évident — ne soyons pas non plus naïfs —, il y a des tas de choses intéressantes à picorer sur la personnalité de Luis Enrique, sa méthode, sa manière de penser, de vivre le foot et tout le reste. Il a raison, au fond, on ne peut pas comprendre et on le comprend, justement, en le voyant déambuler dans le centre d’entraînement et travailler sur la diffusion de sa philosophie dans toutes les strates du club. On ne peut jamais tout comprendre sans être dans le cœur du réacteur, c’est ainsi et ce n’est pas bien grave. Nous voilà arrivé à Marseille avec ce sentiment : ce gars-là est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG ces dernières années, pour ce qui s’est passé samedi soir à Munich et aussi pour avoir réussi à s’imposer comme le guide d’une bande de joueurs attachants.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com