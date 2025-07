PSG : dernier rempart, première entrave

À moins d'un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma serait toujours plus proche d'un départ du Paris Saint-Germain. Malgré une saison marquée par sa grande campagne de Ligue des champions, le portier italien aurait refusé de prolonger dans le club de la capitale. En embuscade, Lucas Chevalier pourrait devenir le nouveau gardien du PSG.

Garder son gardien ou le regarder dégager. Non, ce n’est pas un nouveau virelangue pour travailler son élocution mais bien le sujet actuel au Paris Saint-Germain. Le dossier de prolongation de Gianluigi Donnarumma s’éternise et serait même toujours au point mort ce lundi matin. Selon le quotidien italien La Repubblica, le portier italien, qui est à un peu moins d’un an de la fin de son contrat, en juin 2026, s’éloigne encore un peu plus d’un accord avec le club de la capitale, bien qu’il ait clamé haut et fort au début de l’été qu’il souhaitait rester au club. Alors que l’ancien gardien de l’AC Milan réclame un salaire de 12 millions d’euros par an et ne valide pas la décision du club de le rémunérer désormais sur une base fixe et une grande part variable, Paris avancerait sérieusement sur la piste Lucas Chevalier, dernier rempart du LOSC. Si l’argent est le nerf de la guerre dans le football, cela n’est sûrement pas le seul problème dans ces négociations.

🔴 Repubblica : Gigio #Donnarumma vers un départ du #PSG. Sa prolongation de contrat est au point mort, lui réclame 12M de salaire et l'arrivée de Chevalier (40M) à Paris se rapproche. Galatasaray veut le recruter, des clubs saoudiens aussi. United et City insistent aussi,… pic.twitter.com/2wj2qT6h8k…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com