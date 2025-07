PSG-Bayern : vraie affiche, vrai casse-tête

Exceptés Gianni Infantino et certains écoliers en vacances, la grosse affiche PSG-Bayern Munich ne fait pas rêver grand monde. Au contraire, plus Paris gagne aux States, plus les inquiétudes montent pour la saison à venir alors que celle en cours n'est pas encore terminée.

C’est l’été. La fête de l’école est passée, on a chanté Ciel de Gims pour la centième fois, les cahiers sont rangés, on dit au revoir au maître ou à la maîtresse, on a envie de se coucher super tard. Pour profiter des derniers jours de classe, on sort les jeux de société et on fait plein de goûters. Pour les joueurs du PSG, ces derniers jours durent un mois, le temps du trop long Mondial des clubs, et les parties de Perudo ou de cartes deviennent pénibles. Même à Atlanta et en famille. Le droit du travail le dit : il faut trente jours de congés dans l’année. Si les Parisiens ont heureusement bénéficié de deux jours de repos après le huitième de finale contre Miami et les cadences de la Coupe du monde des clubs sont loin d’être stakhanovistes, il est l’heure de souhaiter des vacances aux Parisiens. Qui ont quand même le Bayern Munich à jouer, ce samedi. Coup d’envoi à 18 heures.

Juillettistes et aoûtiens

Dans une compétition obligée de distribuer des billets pour remplir les stades en quarts de finale, la planète surchauffée – de foot comme de degrés – voit le PSG enchaîner son 63 e match de la saison. En 2009, Manchester United en avait disputé 66, comme le Real Madrid en 2002. « On a commencé cette saison le 14 juillet (2024) et si on va au bout de la Coupe du monde des clubs, la saison aura duré 365 jours. Il faut garder la motivation alors qu’on est dans la dernière ligne droite » , expliquait Luis Enrique à la veille de la promenade de santé contre Miami. Le compte est juste, et le Bayern connaît aussi la date : la finale du Mondial des clubs se tiendra le 13 juillet. Et des sous sont en jeu.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com