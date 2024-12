PSG : avec l’énergie du désespoir

Vingt-cinquième de Ligue des champions, et donc provisoirement éliminé, le PSG doit arrêter de jouer avec le feu. Maladroit devant le but et friable mentalement, le club de la capitale affronte, ce mardi, son alter ego : le RB Salzbourg. Heureusement, le club de la ville de Mozart ressemble à la proie idéale pour se remettre en confiance.

Pour oublier le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain serait bien inspiré de déménager dans le 18 e arrondissement de la capitale. Du côté de l’Arena Porte de la Chapelle, le Paris Basketball est actuellement sur un nuage, faisant tomber les adversaires les uns après les autres. Les hommes de Luis Enrique pourraient même retrouver le chemin de la victoire en Coupe d’Europe en suivant l’exemple de son jeune voisin, qui reste sur dix victoires de rang et une première place en Euroleague, sans même trembler. Pendant que Nadir Hifi et les siens ne font aucun complexe face aux mastodontes du Vieux Continent, pour leur première participation, voilà que Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou Ousmane Dembélé ont les genoux qui claquent à chaque fois que la musique de la Ligue des champions retentit cette saison.

Un style qui peut convenir à Paris

Pourtant, ce mardi, l’adversaire qui se présente face au PSG n’a rien d’une terreur. Le RB Salzbourg pointe à la 32 e place du classement et s’est déjà fait humilier par le Sparta Prague (3-0), le Stade brestois (0-4) et le Bayer Leverkusen (5-0). Même en championnat, rien ne va plus pour l’un des clubs du groupe Red Bull, cinquième à 13 points du leader Sturm Graz. Les Parisiens ne sont toutefois pas beaucoup plus impressionnants sur la scène européenne avec une victoire inaugurale pénible contre Gérone (1-0), un nul frustrant à domicile face au PSV Eindhoven (1-1), des défaites logiques contre Arsenal (0-2), l’Atlético de Madrid (1-2) et le Bayern (1-0) et une triste 25 e place.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com