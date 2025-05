information fournie par So Foot • 04/05/2025 à 11:54

PSG-Arsenal : Deux nouveaux Gunners à l’infirmerie ?

Encore de la casse à Arsenal ?

Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus, Jorginho, Riccardo Calafiori… Et la liste pourrait encore s’allonger pour l’équipe de Mikel Arteta avant la demi-finale retour face au PSG prévue ce mercredi au Parc des Princes. Forfait ce samedi face à Bournemouth en marge de la défaite des Gunners à l’Emirates face aux Cherries , Jurriën Timber pourrait également à son tour déclarer forfait face aux Parisiens en C1. L’international néerlandais, malmené par Kvara à l’aller, n’a jusque-là pas donné de bonnes nouvelles à son coach qui disait ceci à son sujet : « Confiant? Pour le moment, non, car il n’a pas été capable de jouer aujourd’hui (samedi) et nous rejouons dans quatre jours.» …

AC pour SOFOOT.com