Provalliance (Franck Provost, Jean-Louis David...) nomme un nouveau PDG

Franck Provost le 16 octobre 2007 à Paris ( AFP / JEAN AYISSI )

Le groupe d'enseignes de salons de coiffure Provalliance (Franck Provost, Jean-Louis David, Saint Algue...) a annoncé lundi la nomination d'un nouveau PDG, Richard Ré Colonna d’Istria, pour "accompagner la transformation du groupe et soutenir sa dynamique de croissance".

"Mon objectif est clair avec les équipes: consolider notre position de leader et mobiliser nos forces pour redonner toute sa grandeur à ce magnifique métier de coiffeur", déclare le nouveau PDG cité dans le communiqué.

Richard Ré Colonna d’Istria a notamment occupé des fonctions chez le spécialiste des produits ménages et d'hygiène Procter & Gamble et le groupe de cosmétiques Coty, où il a présidé la région Europe pour la division beauté professionnelle.

"Sous l’impulsion de Richard Ré Colonna d’Istria, le groupe entend intensifier ses efforts en matière d’innovation, de transformation digitale, de RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NDLR) et de qualité de service, dans un marché en profonde mutation", selon le communiqué.

Le groupe Provalliance exprime "sa profonde reconnaissance à Marc Aublet", précédent PDG, "pour sa contribution déterminante au développement du groupe Provalliance depuis 30 ans". Marc Aublet "continuera à jouer un rôle clé dans la réussite future de Provalliance en assumant la fonction de vice-président du conseil de surveillance".

Provalliance, leader du secteur de la coiffure dans le monde, se compose des enseignes de salons de coiffure Franck Provost, Jean Louis David, Saint Algue, Coiff&Co et Llongueras et des boutiques Bleu Libellule et Nyx Cosmetics.

Le groupe Provalliance est né en 2008 de la fusion entre le groupe Franck Provost et les activités européennes continentales du groupe américain Regis Corporation. En mars 2021, Core Equity a pris le contrôle du groupe en devenant actionnaire majoritaire de Provalliance, aux côtés des familles Provost pour la coiffure et Wincker pour la distribution.

Le groupe compte plus de 3.300 salons et boutiques répartis dans près de 30 pays sur les 5 continents, 17 marques, 18.000 collaborateurs et accueille chaque année plus de 50 millions de clients à travers le monde.