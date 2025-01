Protéines d'insectes: la start-up Ynsect cherche investisseurs ou repreneurs

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La start-up Ynsect, spécialisée dans la production de protéines et d'engrais à base d'insectes, a lancé un appel aux investisseurs ou à d'éventuels repreneurs dans le cadre de sa procédure de sauvegarde, ouverte face à ses difficultés de financement.

"Un appel d'offres de recherche d'investisseurs ou de repreneurs en plan de cession a été publié le 17 janvier" et les offres pourront être déposées auprès de l'administrateur judiciaire jusqu'au 17 février, a indiqué lundi l'entreprise à l'AFP, confirmant une information du quotidien Les Echos.

La procédure de sauvegarde, ouverte fin septembre, a placé Ynsect sous la protection du tribunal de commerce pendant six mois durant lesquels ses créances sont gelées. La procédure peut être étendue pour six mois supplémentaires voire davantage sur décision judiciaire.

La jeune pousse ajoute être en discussion avec des investisseurs déjà identifiés et "explorer toutes les options possibles, dont celle d'une éventuelle reprise de ses activités par un tiers, afin de dynamiser l'activité et renforcer la position de l'entreprise dans un environnement économique exigeant".

Spécialisé dans l'élevage et la transformation d'insectes pour l'alimentation animale, humaine et les engrais, Ynsect a levé au total 600 millions de dollars auprès d'investisseurs depuis sa création en 2011, mais est aujourd'hui confronté à la difficile montée en puissance de son modèle. La société, dont le siège social est situé dans l'Essonne, compte deux sites de production, à Dole et Amiens.

A l'heure où le monde s'inquiète de l'épuisement des ressources, trois acteurs français se sont lancés dans les farines d'insectes (Ynsect, Innovafeed, Agronutris) avec pour objectif de produire à grande échelle, au stade industriel, et de finir par gagner de l'argent.