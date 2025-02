Projet Iter : les rêves d'une énergie quasi-illimitée face aux réalités techniques

Au moins huit années de retard sont déjà prévues par rapport au calendrier initial de ce projet titanesque de réacteur thermonucléaire.

Le chantier d'Iter est implanté à Saint-Paul-lès-Durance, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La fusion sera t-elle le miracle énergétique de demain? Maîtriser une source d'énergie "pratiquement illimitée, propre, sûre et à un coût abordable" est l'objectif d'Iter, l'ambitieux projet de recherche international qui se heurte à des retards et surcoûts considérables et fait désormais face à la concurrence de start-ups attirées par un marché en plein essor.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi ont visité ce chantier pharaonique, installé dans le sud-est de la France et qui vise à reproduire sur Terre la fusion nucléaire qui donne leur énergie au Soleil et aux autres étoiles.

Un projet conçu en 1985 et officiellement signé en 2006, qui réunit l'Union européenne, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, et les Etats-Unis. Le chantier est implanté sur un site de 180 hectares à Saint-Paul-lès-Durance, juste à côté du centre de recherche de Cadarache du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) français, à 70 kilomètres au nord-est de Marseille, la deuxième ville de France.

Contrairement aux centrales nucléaires actuelles, qui fonctionnent sur la fission d'atomes lourds, la fusion vise à unir deux noyaux atomiques légers pour en former un seul lourd, libérant une énorme quantité d'énergie. Les atomes fusionnés sont constituants de l'hydrogène, laissant entrevoir une matière première abondante et facile à exploiter. De quoi fournir, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), une énergie "pratiquement illimitée, propre, sûre et à un coût abordable".

Iter face à la nouvelle concurrence

Mais pour arriver à cette réaction, il faut amener la matière à des températures très élevées, où elle se transforme en un plasma gazeux. C'est le rôle de la machine géante en construction sur le site d'Iter, au coeur de laquelle se trouve la "chambre à vide", gigantesque boucle en forme de chambre à air de 19 mètres de diamètre et 11 mètres de hauteur où se produira la réaction de fusion.

Mais en 2022, des "non-conformités dimensionnelles" sont détectées sur les premiers modules livrés: en clair des écarts jusqu'à deux centimètres entre les parties devant être soudées entre elles. Des défauts sont également détectés sur les boucliers thermiques devant assurer leur refroidissement.

Résultat, au moins huit années de retard prévues sur le calendrier initial. Première étape cruciale, la production du "premier plasma", attendue pour 2025, est reportée à au moins 2033.

Quant au surcoût, il est estimé autour de 5 milliards d'euros, pour un coût total déjà engagé estimé entre 20 et 40 milliards d'euros. Selon la direction le montant exact est difficile à chiffrer, beaucoup de contributions des membres se faisant en nature. Les déboires d'Iter interviennent alors que de nombreux laboratoires universitaires et start-ups se sont lancés dans la course à la fusion et ont annoncé ces derniers mois des avancées significatives.

La direction d'Iter, à laquelle les pays membres affichent toujours leur soutien, promet d'ailleurs de renforcer la coopération avec le secteur privé.