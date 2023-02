Profits, climat... TotalEnergies, pourquoi tant de haine ?

Ils avaient prévu leur coup. Dès l'annonce par TotalEnergies de profits records (20,5 milliards de dollars en 2022), une poignée de jeunes activistes a fondu mercredi matin sur le siège de l'entreprise, à la Défense. Ils ont aspergé la façade de peinture rouge, et le sol d'un liquide brunâtre mal identifié. Pour bien faire passer le message, l'un d'entre eux, Gabriel Mazzolini, porte-parole des Amis de la terre et activiste écologiste de l'association Alternatiba, a harangué la petite foule un rien étonnée : « Total, c'est une entreprise qui se peint en vert. Aujourd'hui, on la peint en rouge et en noir, donc la couleur des victimes du changement climatique et la couleur des énergies fossiles qui font ces profits. » Les agents de sécurité ont laissé faire, un peu éberlués.

Que reprochent ces militants à TotalEnergies ? Comment expliquer le tombereau de critiques qui s'abat sur la major française, l'une des cinq plus grosses compagnies pétrolières au monde ? C'est simple : elle gagnerait de l'argent en se salissant les mains, et en polluant. Déjà, l'an dernier, les élus de gauche sont tombés sur l'entreprise et son patron, le revêche Patrick Pouyanné. La cible est alors facile : les Français se serrent la ceinture pour remplir leur réservoir, mais TotalEnergies gonfle ses caisses grâce à l'envolée du prix de l'essence.

Comment Total défend ses profits exceptionnels

Même le Parlement européen y est allé

