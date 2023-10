Proche-Orient : qui sont les victimes françaises en Israël ?

Onze Français sont morts, et 18 portés disparus, à la suite de l'attaque du Hamas. Parmi les disparus, deux enfants : Eitan, 12 ans, et Noya, 13 ans.

Hommage à des victimes de l'attaque du Hamas en Israël, mercredi 11 octobre à Santiago, au Chili. ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Au festival "Tribe of Nova"

250 personnes ont été tuées samedi, lors du festival de musique "Tribe of Nova", près de la frontière avec la bande de Gaza, dans le désert de Neguev. Parmi les victimes, se trouvaient deux Français.

• Avidan Torgeman , Franco-Israélien né à Bordeaux en 1997. Selon Sud-Ouest , lui et une partie de sa famille auraient quitté Bordeaux pour s'installer en Israël il y une quinzaine d'années, dans le cadre de leur "Alya", l'émigration vers Israël des juifs. Le jeune homme de 26 ans aurait été assassiné "alors qu'il se cachait sous la scène du festival", selon le quotidien. Le consistoire israélite de Bordeaux a confirmé sa mort.

• Dan Benhamou , jeune Franco-israélien originaire de Marseille, parti vivre en Israël à l'âge de cinq ans, est également décédé pendant le festival. "Nous redoutions qu’il ait été enlevé et son corps a finalement été identifié hier (mardi) soir. Je le tiens de sa famille en France qui est dans le deuil. (...) Il a été tué, son corps criblé de balles", a indiqué le président du Consistoire Israélite de Marseille Michel Cohen-Tenoudji à l' AFP .

Installé à Ra'anana, au nord de Tel Aviv, Dan Benhamou était directeur commercial d'une chaîne de magasins de lunettes. Sa famille avait quitté Marseille "à la suite d'événements douloureux" et "parce qu’ils avaient le sentiment que leur sécurité n'était plus assurée", a indiqué un membre de sa famille à France 3 Provence-Alpes . Selon un proche, qui a publié sur les réseaux sociaux, ses funérailles ont eu lieu mercredi en banlieue de Tel Aviv.

• Céline Ben David Nagar, Franco-Israélienne également présente au festival, est portée disparue depuis samedi. Née à Lyon, cette responsable d'un cabinet d'avocats âgée de 32 ans est mère d'un bébé de six mois. "Tout ce qu'on sait c'est qu'elle a disparu", a indiqué son mari, Idor Nagar, à BFMTV. Il s'exprimait en hébreu en Israël, ajoutant qu'elle se trouvait samedi "à 7H15, à proximité de Melfasim", près de la bande de Gaza. "Les soldats arrivent" est le dernier message que Céline lui a envoyé. "Comme elle n'a plus donné de nouvelles depuis, on pense que ce n'étaient pas des soldats israéliens mais des terroristes palestiniens".

Les disparus du kibboutz de Nir Oz

• Eitan, 12 ans, et son père Ohad, 49 ans , ont disparu samedi. Eitan "était avec sa famille franco-israélienne" quand il a été capturé, "sans doute par le Hamas" avec environ 150 otages, a a indiqué le député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Meyer Habib, mardi sur RTL. Selon une publication Facebook de la tante d'Eitan, Ayala Yahalomi Luzon, son père "Ohad, 49 ans, physique musclé d'1m90" a également disparu.

• Noya, 13 ans, et sa grand-mère Carmela, 80 ans. Galit Dan Jaoui a déclaré sur TF1 que sa fille, Noya, ainsi que sa mère, Carmela, ont elles aussi disparu. Elle explique que sa fille dormait chez sa grand-mère, quand l'attaque a commencé samedi à l'aube. "Ma mère et ma fille ont été enlevées dans le kibboutz de Nir Oz. C'est une horreur". "Ma fille m'a laissé un message vocal où elle me disait, 'Maman, il y a du bruit dehors. Il y a un grand bruit, j'ai peur'".

• Yaffa Adar, 85 ans , aurait également été enlevée par le Hamas, à bord de ce qui semble être une voiturette de golf, la vidéo de son rapt ayant été partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. "Cette vidéo, c'est la dernière chose que nous savons d'elle", a indiqué sa petite-fille, Adva Adar, sur BFMTV . Habituellement, "elle prend beaucoup de médicaments pour rester en vie et calmer sa douleur car elle souffre beaucoup", a-t-elle ajouté.

Deux soldats tués

• Binyamin Loeb , Franco-Israélien originaire de Yerres (Essonne), est mort alors qu'il combattait pour l'armée israélienne, a confirmé sa mère Judith Loeb, jointe par l' AFP au téléphone. "Mon fils était ce qu'on appelle un soldat isolé", vivant seul en Israël. "Il devait finir son service militaire dans deux mois, rentrer à la maison et reprendre ses études d'informatique", il "comptait se marier prochainement". Selon sa mère, il "faisait partie de l'unité 202, les parachutistes religieux". "Il a été envoyé au front" à Kfar Aza. "Malheureusement, il a été touché de plusieurs balles, et malgré les soins prodigués par ses camarades, il n'a pas survécu".

• Valentin Ghnassia , originaire de Montpellier, allait fêter ses 23 ans et effectuait son service militaire en Israël. Son décès a été confirmé par la présidente du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) de Languedoc Roussillon, Perlan Danan. Sur un groupe Facebook "Coup de pouce juif France Israël", Valentin Ghnassia avait écrit le 29 janvier 2022 qu'il entamerait le 9 février son "Mahal" (engagement d'un volontaire étranger dans l'armée de défense israélienne). "Il était censé terminer son service dans trois semaines", peut-on lire dans la description de la cagnotte en ligne ouverte pour sa famille.

Les autres victimes sont, pour l'heure, toujours anonymes.