Proche-Orient : "Nous pouvons encore éviter une guerre régionale", avance la France

"Nous avons peur d'éléments escalatoires qui arriveraient jusqu'à créer à une guerre régionale dont on aurait intérêt ni ici, ni en Israël", a indiqué la diplomatie française.

Stéphane Séjourné à Beyrouth, au Liban, le 15 août 2024. ( AFP / - )

Le ministre des Affaires étrangères frança,s Stéphane Séjourné, a estimé vendredi 16 août qu'il était toujours possible d'"éviter une guerre régionale au Proche-Orient", alors que des pourparlers à cet effet ont repris à Doha.

"Nous pouvons encore éviter une guerre régionale" au Proche-Orient, a expliqué le chef de la diplomatie française sur Radio France International, au lendemain d'une visite au Liban. Il est attendu dans la journée en Israël et dans les territoires palestiniens. "Personne aujourd'hui n'a intérêt à la guerre" , a-t-il insisté.

Carte de du sud du Liban et du nord d'Israël ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Le ministre français a appelé à "donner toutes ses chances à la diplomatie". "Les discussions (doivent porter) sur un accord de cessez-le-feu et de libération des otages", a rappelé Stéphane Séjourné.

L'Iran et ses alliés régionaux menacent Israël de représailles depuis l'assassinat, fin juillet, du chef du Hamas, imputé à Israël , et celui, la veille, du chef militaire du Hezbollah dans une frappe israélienne près de Beyrouth. Depuis, les inquiétudes montent quant à une extension du conflit entre le Hezbollah et Israël, qui échangent quasi quotidiennement des tirs transfrontaliers. Ces violences ont fait au moins 570 morts au Liban, majoritairement des combattants du Hezbollah et au moins 118 civils, selon un décompte de l' AFP . En Israël et sur le plateau du Golan occupé, 22 militaires et 26 civils ont été tués, d'après les autorités.

Cessez-le-feu et libération des otages

"Dans l'histoire des conflits, l a guerre est souvent arrivée par des éléments qui n'ont pas été prévus, ou par des ripostes qui ont été mal organisées, mal exécutées", a souligné Stéphane Séjourné. C'est "ce qu'il faut évite. Nous avons peur d'éléments escalatoires qui arriveraient jusqu'à créer à une guerre régionale dont on aurait intérêt ni ici, ni en Israël", a indiqué le ministre.

"Nous sommes tous préoccupés par la situation régionale", avait déclaré jeudi Stéphane Séjourné, depuis le Liban après avoir rencontré le président du Parlement, Nabih Berri, un allié du Hezbollah libanais. La France "soutient le Liban et dans ce cadre-là, (...) nous souhaitons un cessez-le-feu également" à Gaza , "nécessaire pour garantir la paix dans la région", a-t-il ajouté.

Sa visite, au cours de laquelle il a également rencontré son homologue Abdallah Bou Habib et le chef du gouvernement Najib Mikati, s'inscrit dans le cadre "des efforts diplomatiques en cours, en faveur de la désescalade dans la région", avait-il indiqué sur X avant son arrivée.

Le nouveau cycle de pourparlers, qui a repris jeudi entre Israël et le Hamas palestinien, se tient à l'appel des médiateurs -Qatar, États-Unis et Égypte- alors que les craintes d'une escalade régionale s'amplifient.

L'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre a entraîné la mort de 1.198 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes. L'offensive israélienne menée en représailles a fait plus de 40.000 morts, d'après le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le mouvement islamiste palestinien. Le Hezbollah, armé et financé par l'Iran, a ouvert le 8 octobre un front "de soutien" au Hamas et répète régulièrement qu'il ne mettrait fin à ses attaques contre le nord d'Israël qu'en cas de cessez-le-feu à Gaza.