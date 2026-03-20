Procès du New Jersey contre l'administration Trump sur un projet de centre ICE

L'Etat du New Jersey, situé sur la côte Est des Etats-Unis, a lancé vendredi un procès contre l'administration Trump au sujet d'un projet de construction d'un centre fédéral de détention d'immigrants.

Il suit ainsi les traces de l'Etat du Maryland, qui a intenté un procès contre le département américain de la Sécurité intérieure le mois dernier afin d'empêcher la construction d'un établissement similaire sur son territoire.

L'action en justice, lancée par la gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill et la procureure générale Jennifer Davenport, vise à faire obstacle à un projet de transformation d'un entrepôt inoccupé en un centre de détention de grande envergure, qui pourrait accueillir jusqu'à 1.500 détenus.

Selon le New Jersey, l'administration Trump prévoit de transformer cet entrepôt et d'exploiter ce centre de détention pour immigrants sans tenir compte des préoccupations de l'État concernant l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la sécurité publique.

Le département de la Sécurité intérieure n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Donald Trump est revenu à la Maison Blanche l'année dernière après avoir mené campagne sur la promesse de mettre en œuvre un programme d'immigration musclé.

Cette ambition a toutefois suscité un tollé national au début de l'année après l'émotion suscitée par les morts d'Alex Pretti, infirmier américain de 37 ans, et de Renee Good, Américaine de 37 ans, tués par des agents de la police de l'immigration (ICE) à Minneapolis en janvier dernier.

L'administration Trump prévoit de consacrer plus de 38 milliards de dollars (33 milliards d'euros) dans des centres de détention d'immigrants, une mesure qui porterait la capacité d'accueil totale de l'ICE à 92.600 places.

(Jasper Ward, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)