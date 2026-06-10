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Prix du gaz : la facture moyenne va gonfler de près de 3€ en juillet pour une majorité d'abonnés
information fournie par Boursorama avec Media Services 10/06/2026 à 16:40

Les tarifs subissent les répercussions du conflit du Moyen-Orient et des tensions sur le marché de l'énergie.

( AFP / JOHANNA LEGUERRE )

( AFP / JOHANNA LEGUERRE )

Le prix de référence du gaz va augmenter de 7,4% en juillet pour une majorité de ménages français qui verront leur facture s'élever en moyenne de 2,7 euros TTC, en partie en raison des perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, a annoncé mercredi 10 juin la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Le prix de référence de juillet est de 18% plus élevé que le prix de référence d'avril, qui ne tenait pas encore compte de la flambée des cours du pétrole et du gaz liée à la guerre au Moyen-Orient, a précisé la CRE, gendarme du secteur, à l'AFP.

Cette hausse de 7,4% prévue au 1er juillet, après une baisse de 4,8% en juin, concerne les quelque 6 millions de ménages ayant souscrit une offre de fournisseur indexée sur ce prix moyen, qui varie tous les mois, soit environ 60% des abonnés résidentiels au gaz.

Depuis la disparition des prix réglementés du gaz, le "prix repère de vente de gaz (PRVG)" constitue une sorte de boussole du marché qui aide les fournisseurs à fixer le montant de leurs offres et les consommateurs à les comparer.

Ce prix passera à 164,21 euros/MWh TTC au 1er juillet contre 152,86 euros/MWh TTC au 1er juin, conséquence d'une évolution de deux composantes de la facture, la part "fourniture" et la part "acheminement".

Les coûts de distribution augmentent aussi

Dans la part "fourniture", la CRE évoque une augmentation "des coûts d'approvisionnement sur les marchés", qui ont continué de grimper en raison du conflit persistant au Moyen-Orient. S'ajoute à cela une augmentation "des coûts associés à l’activité de fourniture de gaz naturel", comprenant notamment les certificats d'économies d'énergie (CEE), dispositif de financement de la transition énergétique pris en charge par les fournisseurs d'énergie et en partie répercuté sur les consommateurs.

En outre, dans la part "acheminement", les coûts de distribution du gaz, sorte de péage facturé aux fournisseurs d'énergie qui le répercutent aux abonnés, augmentent de 5,87% au 1er juillet. Cette part s'applique à tous les abonnés, qu'ils soient en offre indexée sur le PRVG ou fixe. "Les ménages qui ont souscrit une offre à prix fixe (environ 40% des consommateurs résidentiels de gaz) se verront également appliquer l’évolution de la part acheminement, qui concerne l’ensemble des consommateurs", a précisé la CRE. Pour ces consommateurs, la hausse sur la facture est estimée à environ 1,5% en moyenne, a indiqué la CRE à l'AFP.

Prix de l'energie

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