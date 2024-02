Prix du gaz : la facture augmentera dès le 1er juillet 2024

Après une première augmentation en janvier, le prix du gaz pourrait à nouveau être revu à la hausse en juillet prochain. Sur franceinfo, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Emmanuelle Wargon, a fait savoir que les tarifs devraient augmenter de 5,5 % à 10,4 %.

Une hausse recommandée par la CRE dès vendredi dans une note. Ainsi, les consommateurs qui se chauffent au gaz seront concernés par une hausse de 5,5 %, soit 7,30 euros par mois, tandis que ceux qui utilisent le gaz uniquement pour l'eau chaude ou la cuisson verront leur facture augmenter de 10,4 %.

Emmanuelle Wargon a expliqué, au micro de franceinfo, que l'entretien du réseau était responsable de ce changement de tarif qui est « la réalité du coût d'utilisation du réseau ». Selon elle, le gaz passe dans des tuyaux qu'il « faut entretenir » et « remplacer quand ils sont défaillants ». Elle a également avancé que la consommation de gaz était en baisse et donc que « le prix de cet entretien est réparti sur moins de personnes ». Électricité : pourquoi la hausse des tarifs sera plus importante pour certains Français ?

La CRE assure que cette hausse « permet de maintenir un niveau de sécurité élevé pour les réseaux », ainsi que de contribuer à la transition énergétique en finançant de nouvelles infrastructures biométhane. Emmanuelle Wargon a promis que