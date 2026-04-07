Prix des carburants : TotalEnergies prolonge le litre d'essence limité à 1,99€ mais remonte le plafond du gazole

Ce plafonnement entraîne un afflux important d'usagers dans les stations du groupe pétrolier français, entraînant des ruptures temporaires.

Les stations TotalEnergies sont prises d'assaut par les automobilistes en raison des prix plafonnés (illustration) ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Au coeur de la flambée des cours du pétrole, TotalEnergies a annoncé mardi 7 avril prolonger son plafonnement des prix du carburant en France en avril, tout en remontant le plafond du litre de gazole à 2,25 euros et en laissant celui de l'essence à 1,99 euro le litre. Les 3.300 stations-service portant son enseigne dans la métropole appliqueront ces mesures et ne distribueront plus de gazole Excellium, plus coûteux, pour se concentrer "sur la distribution de gazole classique durant cette période de crise", a précisé TotalEnergies dans un communiqué.

Alors que la guerre au Moyen-Orient a fait flamber le prix des hydrocarbures et des carburants, TotalEnergies avait dans un premier temps plafonné les carburants distribués à 1,99 euro le litre, mais avait déjà relevé mi-mars le prix du litre de gazole à 2,09 euros le litre.

Mardi, l'entreprise justifie cette nouvelle remontée du prix du litre de gazole par "la très forte remontée des cours internationaux" de ce carburant, "dont la France est largement importatrice", depuis la fin du mois de mars. Elle "doit donc adapter le niveau du plafonnement du gazole qui a été maintenu jusqu'au 7 avril pour aider ses clients durant le week-end de Pâques", précise encore TotalEnergies.

Niveau du cours du baril de pétrole américain WTI et d'une sélection d'indices boursiers, par rapport aux valeurs du 26 février et jusqu'au 7 avril à 5h40 GMT ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Le gouvernement a annoncé mardi que des "problématiques de logistiques" ont entraîné des ruptures temporaires d'au moins un type de carburant dans 18% des stations-service en France après le week-end prolongé de Pâques, tout en rassurant sur les disponibilités en carburant. Dans les stations hors TotalEnergies, le taux de rupture d'au moins un carburant n'est que d'environ 4%, a assuré mardi sur RMC/BFMTV la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

Pas "d'aide universelle" du gouvernement

Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip) a rassuré sur RTL mardi matin: "les stations seront pour la plupart réapprovisionnées dès aujourd'hui", a-t-il déclaré. A ce stade, le président de l'Ufip ne voit pas de pénurie se dessiner, assurant avoir "quelques semaines de visibilité". Il a indiqué que la hausse des prix des carburants en mars n'avait pas fait diminuer la consommation des Français, qui ont acheté 1% de carburant de plus qu'en mars 2025.

Le gouvernement français va prochainement annoncer un nouveau dispositif d'aides pour certaines professions les plus touchées par la flambée des prix des carburants, a par ailleurs indiqué Maud Brégeon, qui rejette toujours la perspective d'une "aide universelle", confirmant une promesse du Premier ministre Sébastien Lecornu la semaine dernière.