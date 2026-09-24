Prix des carburants : "Les transports publics seront gratuits" à Valenciennes jusqu'à la fin de l'année

Pendant trois mois, "chacun pourra se déplacer gratuitement en transports publics", une mesure temporaire qui fera "l'objet d'une évaluation" pour "mesurer les effets de cette expérimentation" et "en tirer les enseignements", selon Arnaud Bavay, président du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV).

De quoi encourager les automobilites à prendre bus et tramways. En réponse à la hausse des prix des carburants, les transports publics de Valenciennes Métropole et de La Porte du Hainaut, deux communautés d'agglomérations situées dans le Nord, seront gratuits jusqu'à la fin de l'année, a annoncé ce jeudi 24 septembre Arnaud Bavay, président du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV) à l'AFP. "Du 1er octobre au 31 décembre 2026, les transports publics seront gratuits sur l'ensemble du territoire", a-t-il précisé, confirmant une information du journal La Voix du Nord.

Le président de Valenciennes Métropole, Laurent Degallaix (Horizons), le président de La Porte du Hainaut, Aymeric Robin (PCF), et Arnaud Bavay se sont mis d'accord sur cette mesure lors d'une réunion mardi, selon ce dernier. Pendant trois mois, "chacun pourra se déplacer gratuitement en transports publics", sur les deux lignes de tramway, sur l'ensemble du réseau de bus et de transport à la demande. L'objectif est "de réduire le coût des déplacements" pour les 350.000 habitants des deux communautés d'agglomérations, "confrontés à la hausse des prix des carburants", a ajouté Arnaud Bavay, sans préciser si les non-résidents pourraient aussi bénéficier de la gratuité.

Cette mesure temporaire fera "l'objet d'une évaluation" pour "mesurer les effets de cette expérimentation" et "en tirer les enseignements". En France, une quarantaine de collectivités ont rendu leurs transports en commun gratuits pour tous les voyageurs, parmi lesquelles Dunkerque, ou la métropole de Montpellier et ses 31 communes.