Prix de l'électricité, taux du Livret A, péages... : ce qui change au 1er février

Le mois de février est marqué par l'entrée en vigueur de plusieurs mesures qui vont impacter, avant tout, le portefeuille des Français.

( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

• Baisse des prix de l'électricité

La facture d'électricité baissera de 15% en moyenne pour plus de 24 millions de ménages à compter de samedi 1er février. La ristourne ne sera pas la même pour tous tandis que des hausses s'appliqueront pour 10 millions d'abonnés, de quoi relancer la bataille des prix entre fournisseurs pour rester "compétitifs".

La facture baissera de 15% pour 20,4 millions d'abonnés au "tarif Bleu" d'EDF auxquels s'ajoutent les 4 millions d'abonnés en offre de marché indexée sur ce tarif réglementé de vente (TRV). Le fournisseur historique EDF indique à l'AFP qu'il appliquera la baisse sur les mensualités de tous ses clients mensualisés "dès le mois de mars et au plus tard à l'été".

• Baisse du taux du Livret A et du LEP

Le taux du livret A va baisser à 2,4%, contre 3% actuellement, sur une décision du ministère de l'Économie, pour "protéger l'épargne des Français" dans un contexte de recul de l'inflation.

La baisse, inédite depuis début 2020 et par son ampleur depuis 2009 , reflète le ralentissement de la hausse des prix l'an dernier. Le taux du Livret A, revu deux fois par an et aussi valable pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), est éminemment politique et a fait l'objet de fréquentes dérogations ces dernières années.

Si la formule de calcul a été strictement appliquée pour le taux du Livret A, le Livret d'épargne populaire (LEP) a bénéficié d'un "coup de pouce" : il descendra de 4% à 3,5% au lieu des 2,9% théoriquement prévus . Le nombre de détenteurs de ce livret, accessible sous conditions de revenus, a tendance à plafonner : il s'élevait à 11,8 millions fin 2024, loin des 19 millions de ménages qui pourraient y prétendre . La Banque de France a pour objectif d'en ouvrir un million de plus cette année.

• Hausse du prix du tabac

Après une première hausse au 1er janvier, certaines marques de cigarettes voient le prix du paquet augmenter de quelques dizaines de centimes d'euros. Certains paquets de Dunhill vont par exemple atteindre 13,60 euros, les Gauloises blondes 12,50 euros ou les Fortuna 11,90.

News, JPS, Bastos ou Davidoff sont également concernés, de même que certains paquets de tabac à rouler (Lucky Strike, Fleur du pays 1937, Austin, Maya, Interval).

• Hausse des tarifs des péages

Les tarifs des péages autoroutiers augmentent de 0,92% en moyenne, une hausse inférieure à l'inflation. Cette hausse moyenne est aussi "inférieure" à l'augmentation des péages en 2018 et 2019. Elle avait été de quelque 3% en moyenne en 2024 et de 4,75% en 2023.

Les progressions sont différentes selon les gestionnaires : 0,77% pour Vinci Autoroutes, 0,84% pour Sanef, 1,14% pour SAPN, 1,08% pour APPR ou 1,10% pour AREA.

"Cette décision est le fruit d'une véritable bataille que le ministre a mené pour défendre le pouvoir d’achat des Français, tant il connaît le poids quotidien que représentent les mobilités dans le budget des ménages" avait indiqué en décembre l'entourage du ministre de l'époque, François Durovray.

•C8 et NRJ12 perdent leur fréquence TNT

La chaîne C8, du groupe Canal+, où officie le controversé Cyril Hanouna, et la chaîne NRJ12 ne pourront plus exploiter leur fréquence de TNT au 28 février, après la décision de l'Arcom de ne pas renouveler leur autorisation.

Le Conseil d'État a rejeté fin décembre leurs recours contre cette décision.

C8 et NRJ12 ont été écartées par l'Arcom au profit de deux nouvelles chaînes: l'une est lancée par le groupe CMI France, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et l'autre par le groupe Ouest-France. Leurs autorisations débuteront respectivement le 1er mars 2025 et le 1er septembre 2025.