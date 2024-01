Prix de l’électricité, retraites, péages… Ce qui change au 1er février

Le 1er février arrive avec son lot de changements. Parmi les mauvaises nouvelles pour les ménages français : la hausse du prix de l'électricité, des péages, de certains paquets de cigarettes, ou encore des courses les plus courtes en VTC. La rémunération du livret d'épargne populaire sera également moins avantageuse. Seule bonne nouvelle, la baisse du montant des factures de gaz. Tour d'horizon des évolutions.

Les prix de l'électricité en hausse

La facture d'électricité des particuliers et des professionnels grimpe. Face à la levée progressive du boulier tarifaire mis en place fin 2021 par le gouvernement, les tarifs de base vont augmenter de 8,6 % et ceux des heures pleines et heures creuses de 9,8 %. Et la hausse devrait se poursuivre. La réduction exceptionnelle de la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, qui avait permis de limiter la hausse des prix, prendra fin début 2025.

Hausse du prix du tabac

Autre hausse qui va avoir un impact sur le porte-monnaie des Français : celle du tabac. Selon le gouvernement, plusieurs références vont voir leur prix augmenter comme les Dunhill, les Vogue, les Camel avec une hausse du prix du paquet pouvant aller jusqu'à un euro.